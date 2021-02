Inter, il migliore di ieri finalmente tornato ad alti livelli. Tanti insufficienti

Inter, nella serata di ieri si è vista una prestazione altalenante degli uomini di Conte che non sono riusciti a sfiorare il muro bianconero.

La Gazzetta dello Sport nel redigere le pagelle ha assegnato il ruolo di migliore dei nerazzurri ad Handanovic, che è stato decisivo sulle ripartenze bianconere, soprattutto in un'occasione (parata su Ronaldo).

Lo sloveno da tempo non si esibiva a questi livelli, e la gara di ieri ha rappresentato un autentico riscatto. Bene oltre lui De Vrij, Barella e Hakimi. Si salvano Bastoni, Brozovic, Kolarov e Skriniar. Tutti gli altri sono risultati insufficienti. Soprattutto Lukaku ha deluso, non brillante come al solito.