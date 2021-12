Inter, il mercato: un acquisto a gennaio, due obiettivi per giugno

Inter: idee chiare sul mercato.

La Gazzetta dello Sport, oggi 21 dicembre, espone i programmi della società nerazzurra. Non è chiusa in questo momento, spiega il quotidiano, la possibilità di rinforzarsi, nonostante il primo posto in classifica e una stagione fin qui più che positiva.

In entrata c'è un nome su tutti. E' infatti il centrocampo il ruolo dove l'Inter guarda per gennaio. In prima fila c'è sempre Nahitan Nandez del Cagliari. "Non è un mistero l’apprezzamento dei nerazzurri. E la situazione attuale potrebbe spingere il Cagliari verso l’ipotesi prestito, unica via che in viale della Liberazione potrebbero prendere in considerazione", scrive il giornale.

L'uruguayano, dunque, subito. Ma non mancano neppure le idee per giugno. Dal Sassuolo all'Empoli: si guardano i club che stanno sfornando maggiori talenti. Frattesi piace, ma la quotazione sta salendo. L'Inter vuole puntare su italiani di qualità. Per questo piace pure Ricci, altro calciatore che sta ben figurando in campionato, regista dell'Empoli. Sempre a centrocampo, più di qualche idea in uscita (leggi qui il possibile scambio con protagonista Matias Vecino).