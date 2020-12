Inter, il mercato si fa anche in casa. Due esuberi verso la conferma

Inter, è tempo di mercato per i nerazzurri, che nella sessione invernale di calciomercato tenteranno di rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Conte. Qualche arrivo ci sarà, soprattutto attraverso la via degli scambi.

Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci anche qualche rinforzo "fatto in casa". Si tratta in particolar modo di die giocatori, che sono attualmente sul mercato ma che potrebbero essere confermati. Il primo è Perisic, che all'inizio aveva un posto in prima linea nelle gerarchie di Conte, ma ha poi perso terreno e potrebbe partire.

Ma qualora non gradisse le possibili destinazioni potrebbe essere nuovamente confermato in extremis. Vecino invece è considerato un giocatore che potrebbe essere una risorsa nello scacchiere del tecnico una volta recuperato appieno.Per questo alla fine potrebbe rimanere.