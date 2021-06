Inter, il laterale sinistro arriva dalla Premier? Nerazzurri in vantaggio su tutti

Inter, il miglioramento della rosa in vista della prossima stagione passa inevitabilmente per l'acquisto di giocatori che agiscano sulle fasce. Nel 3-5-2 questo è un ruolo fondamentale, e l'Inter, oltre a trovare l'erede di Hakimi, dovrà acquistare anche un titolare a sinistra. Il nome caldo, secondo Tuttosport, potrebbe esser quello di Emerson Palmieri.

Il giocatore naturalizzato italiano non è la prima scelta al Chelsea, e ha lasciato intendere, in un'intervista post gara dell'Europeo, di voler trovare una soluzione per il suo futuro. I nerazzurri sarebbero in vantaggio su grandi rivali in questa corsa (ossia il Napoli), in quanto sono gli unici a potergli garantire lo stipendio da 3,5 milioni di euro.

Per De Laurentis infatti una cifra simile è fuori budget. Ci sarà però da fare i conti con la richiesta di Abramovich, che conta di incassare dalla cesisone dell'esterno almeno 15 milioni di euro.