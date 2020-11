Inter, il gruppo Suning a caccia di sponsor per il club: ecco la rosa (CdS)

Inter, Suning nella figura di patron Zhang st andando a caccia di nuove sponsorizzazioni come riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport che - tra i temi trattati - parla della questione sponsor. Secondo il quotidiano in pole ci sarebbe nuovamente il colosso Evergrande, anche se gli ultimi contatti non si sono limitati a questo: "Ci sono stati contatti con Hisense e con Samsung, che non vanno considerati fuori dalla corsa". Si preannuncia una sfida a tre tra i più importanti colossi della tecnologia e non solo. Questo potrebbe significare una crescita importante a livello di introiti per il club meneghino.

Ebbene sì una rosa di sponsor davvero con i fiocchi quella scelta dalla famiglia Zhang che non escluderebbe ancora nessuno anche se, come accennato in precedenza, dalla Cina arriverebbero dei rumors che vorrebbero Evergrande in leggero vantaggio visti i continui contatti: "Dalla Cina rimbalzano voci insistenti secondo le quali il colosso di Xu Jiayin sta parlando spesso dell'argomento con la famiglia Zhang. I rapporti di collaborazione tra Suning ed Evergrande ci sono da tempo e potrebbero allargarsi mettendo sulla maglia dell'Inter uno dei marchi della galassia di Evergrande".

Della questione, nello specifico, se ne sta occupando il presidente: "Steven Zhang, che non tornerà in Italia per l'assemblea degli azionisti del club fissate per il 27 (sarà in video conferenza), se ne sta occupando". Possibile dunque che non ci saranno molte novità in tempi brevi, ma in Cina qualcosa inizia a muoversi visto anche il bisogno di pianificare il futuro con delle certezze in quanto non sarà più presente lo storico sponsor Pirelli sulle casacche nerazzurre.