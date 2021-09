Inter, il giovane in estate era stato ad un passo, domani sarà avversario

In estate l'Inter aveva tentato un colpo per il futuro.

Il giocatore messo nel mirino, riporta Tuttosport, era Musso, giovane portiere dell'Udinese, poi finito all'Atalanta. I nerazzurri avevano individuato nell'argentino l'erede ideale del capitano Samir Handanovic. Tuttavia, la situazione economica, che ha imposto una contrazione degli investimenti, ha fatto si che il colpo sfumasse. Il retroscena svelato dal quotidiano torinese racconta di contatti molto ben avviati tra le parti. Al momento decisivo però Suning ha stoppato la prosecuzione della trattativa.

Musso è uno dei migliori giovani portieri della serie A, e l'Inter era stata ad un passo dall'accaparrarselo. Alla fine è stato Percassi a piazzare il colpo, sostituendo in questo modo Gollini, che, dopo gli screzi con Gasperini, è finito al Tottenham. L'Inter quindi domani si ritroverà il portiere che aveva quasi acquistato da avversario. In campo ci sarà anche un altro giocatore che era entrato nell'orbita nerazzurra quest'estate. Si tratta di Duvan Zapata, che era uno degli obiettivi principali per l'attacco dopo la partenza di Lukaku. Alla fine la scelta è ricaduta sulla coppia Dzeko Correa.