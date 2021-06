Inter, il giorno di Calhanoglu: operazione fortemente voluta da un elemento

Inter, oggi è il giorno di Calhanoglu, che diventerà un calciatore nerazzurro dopo l'esperienza nell'altra sponda del Naviglio. La trattativa è nata domenica sera, e nel giro di due giorni si è chiusa. A volere fortemente il giocatore all'Inter è stato Inzaghi, che ha già parlato con il centrocampista turno al telefono.

Oggi ci sarà l'iter classico, che prevede le visite mediche (Calhanoglu è atterrato a Milano ieri sera) e poi ci sarà la firma sul contratto triennale.

"Il turco voleva rimanere in Italia per continuare a essere protagonista in un campionato importante e anche per la famiglia, che a Milano si è ambientata benissimo. Per questo aveva messo in cima alla lista delle priorità l’ipotesi di rinnovare col Milan. Ma evidentemente il lungo tira e molla lo ha stancato e ha cominciato a guardarsi intorno"