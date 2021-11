Inter, il giorno del CdA. E su Eriksen c'è l'aggiornamento

Inter: tra CdA ed Eriksen.

La società nerazzurra vivrà oggi, lunedì 29 novembre, un appuntamento importante. Il Consiglio di Amministrazione approverà la trimestrale. Descrive l'evento il Corriere dello Sport. In collegamento da Nanchino ci sarà, naturalmente, Steven Zhang. Tra gli aspetti dell'attualità economica nerazzurra, oltre al rifinanziamento del bond, c'è anche lo stipendio di Christian Eriksen.

Il quotidiano aggiorna sul danese. Per il momento è da escludere che al centrocampista venga tolto il defibrillatore, questione decisiva - come noto - per l'eventuale rientro in campo, almeno nel calcio italiano. Ecco perché la materia è aperta. L'Inter - assicura il giornale - non ha urgenza di risolvere il contratto, ma se il calciatore dovesse scegliere altre strade, il club nerazzurro valuterebbe. Una soluzione potrebbe essere trovata entro la fine dell'anno solare.

Novità, a breve, sono invece attese per Brozovic. Sembrava stallo, ora la trattativa vien definita ben avviata. L'atteso nuovo incontro tra le parti si realizzerà tra questa settimana e la prossima. Intanto la squadra vola, leggi qui il record di Simone Inzaghi.