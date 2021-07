Inter, il giocatore rinuncia alle vacanze per convincere Inzaghi

Inter, sta per iniziare il ritiro sotto la guida di del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Il tecnico avrà il compito, almeno all'inizio, di valutare la rosa a disposizione e capire su quali giocatori potrà fare affidamento.

Tra quelli in attesa di giudizio c'è senza dubbio Sensi, che negli ultimi due anni non si è praticamente mai visto. Il centrocampista vuole che questo sia l'anno del riscatto, come riporta Tuttosport.

E per convincere Simone Inzaghi avrebbe addirittura scelto di accorciare le sue vacanza così da essere immediatamente a disposizione del mister. Se il recuper si concretizzasse si tratterebbe di un'ottima notizia per l'Inter e per l'allenatore, soprattutto se si tiene conto di quanto accaduto ad Eriksen.