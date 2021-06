Inter, il giocatore rifiuta il rinnovo. Inzaghi perde una pedina

Inter, all'inizio della sua avventura in nerazzurro Inzaghi è stato incaricato di valutare la rosa e di decidere su quali giocatori puntare. La società ha per questa ragione deciso di chiedere ai calciatori in scadenza di attendere questo feedback del tecnico prima di firmare con altri club.

D'Ambrosio ha già prolungato, e lo stesso sta per farlo Ranocchia. L'unico rimasto è Ashley Young, che il nuovo allenatore avrebbe voluto trattenere. L'esterno inglese tuttavia sembra essere orientato, come riporta la Gazzetta dello Sport, a rifiutare la proposta e tornare in Inghilterra.

Decisiva, secondo la rosea, la volontà di tonare a casa. I motivi familiari starebbero pesando quindi in maniera importante in questa decisione.