Inter, il Genoa ritrova diversi calciatori: Pjaca dal primo minuto (GdS)

Inter, il Genoa ritrova Criscito, Destro, Lerager, Cassata e Zappacosta - già in gruppo da due giorni circa -, ma molto probabilmente affronterà i nerazzurri con lo stesso assetto visto contro il Verona nell'ultimo turno di Serie A. Così riporta stamani la Gazzetta dello Sport che fa presente anche della positività prolungata di Briek e Males. Una situazione per nulla semplice quella affrontata dal Grifone nelle ultime settimane.

Scelte quasi obbligate dunque per il tecnico Rolando Maran che stamane dovrebbe effettuare le ultime scelte di formazione come riporta la rosea: "L’unico che potrebbe trovare posto dall’inizio rispetto a Verona è Pjaca, candidato a sostituire Shomurodov". In attacco spazio spazio all’ex tanto amato Goran Pandev. Spazio dunque a Perin tra i pali e difesa a tre con Bani-Zapata e Masiello.

Centrocampo a cinque con sugli esterno il duo Ghiglione-Cyzborra ed al centro il trio Rovella-Radovanovic-Badelj. Coppia d'attaco formata, come scritto in precedenza, dall'ex-nerazzurro e dall'ex Juventus. Molto difficile dunque che il tecnico opti per schierare già dal primo minuto i rientranti, che molto probabilmente dovrebbero trovare spazio in corso d'opera durante il match come alternative vista anche la condizione fisica da recuperare. La probabile dunque dovrebbe essere, con un 3-5-2, la seguente: Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Cyzborra; Pandev, Pjaca.