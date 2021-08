Inter, il doppio colpo. Anche Insigne al fotofinish? La strategia

INTER - Non uno, ma addirittura due - oltre Dzeko - i nuovi arrivi per l'attacco. L'ipotesi è proposta oggi dal Corriere dello Sport. Stando al quotidiano romano, l'Inter vede doppio. Thuram e non solo. Ma cosa bolle in pentola? Potrebbe essere Lorenzo Insigne il colpo al fotofinish, dopo che l'Inter avrà risolto il primo affare, ovvero quello relativo ad uno fra Thuram (favorito) e Correa. Sembra invece ormai staccato Duvan Zapata, peraltro alle prese con un infortunio.

L'Inter potrebbe investire su Insigne eventuali fondi residui. Se, insomma, il budget lo consentirà, non si esclude che Marotta possa tentare addirittura un altro colpo.

E' però un incastro complicato, specifica il giornale. E per metterlo in atto, l'Inter non dovrebbe spendere più di 25 milioni per il primo acquisto. Peraltro, il Napoli dovrebbe poi incassare dall'Inter una cifra al ribasso rispetto alle richieste iniziali, anche se esiste la prospettiva di perdere poi Insigne a zero. Tant'è che l'Inter è pronta anche a questa evenienza: se non sarà subito, Insigne potrà arrivare in nerazzurro a partire dalla stagione successiva.