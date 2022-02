Inter, il dopo derby: si salva solo Perisic. Due bocciati su tutti

Inter, è stato un derby dal sapore di beffa.

Dopo una gara ben giocata, i ragazzi di Inzaghi si sono arresi nella seconda parte di gara, complice la doppietta di Giroud. Nelle pagelle del Corriere dello Sport, oggi 6 febbraio, si salva Perisic. Il croato, autore del momentaneo gol del vantaggio dell'Inter, prende un 7.5. "L'arrivo di Gosens lo spinge, se possibile, a giocare ancora meglio di prima", la riflessione del quotidiano.

Bene anche Dumfries e Dzeko (per entrambi voto 7). Il peggiore è Samir Handanovic. Il capitano prende 5: "Sul 2-1 va giù tardi e il tiro di Giroud non è imparabile. Risultato? Figuraccia...", il giudizio.

Anche De Vrij becca un'insufficienza. Disorientato da Giroud in occasione del gol del francese, l'olandese non va oltre il 5. Dimarco (5), Sanchez e Vidal (5.5), non incidono al loro ingresso. Rivivi il derby: la diretta testuale di InterDipendenza.Net.