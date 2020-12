Inter, il day after vede un bagno di sangue ed una decisione su Conte

Inter, questa è la mattina del day after l'eliminazione da tutte le competizioni europee. Per la Champions si tratta del terzo anno consecutivo in cui i nerazzurri non riescono a superare la prima fase ed accedere ai gironi.

Il Corriere dello Sport riporta la notizia secondo la quale la panchina di Conte resta comunque ancora salda, soprattutto per una questione di stipendio. Tuttavia una riflessione si impone, in quanto le competizioni europee restano un tabù per il tecnico, che in serie A ha una media punti pari a 2,20 a partita, mentre nella massima competizione europea scende a 1,38. ma non solo.

Su 5 partecipazioni di Conte tre hanno visto l'eliminazione ai gironi. Ora però la società si trova a far fonte ad un vero e proprio bagno di sangue, dovuto al mancato incasso di 9,9 milioni di euro, e dal mancato arrivo di bonus e introiti dagli sponsor.