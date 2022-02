Inter, il dato super viene dalla panchina, il segreto di Inzaghi

Inter, il dato sorprendente viene dalla panchina.

Un dato particolarmente significativo, riportato oggi 19 febbraio dalle pagine del Corriere dello Sport, rivela come nel calcio di Mister Inzaghi le sostituzioni, e dunque la panchina, siano, specialmente in campionato dove la rosa lunga dell'Inter fa spesso la differenza, non soltanto una regola da utilizzare e dalla quale poter attingere nuove risorse da mandare in campo ma quasi un rito propiziatorio, spesso vincente.

Il dato che rivela il quotidiano vede la squadra nerazzurra, insieme al Venezia, come la squadra che ha effettuato il maggior numero di sostituzioni in Serie A nelle prime 25 giornate, ben 117 cambi. Lo stesso Milan ha effettuato ad oggi lo stesso numero di cambi ma con una partita in più. Soltanto in due occasioni in campionato il tecnico piacentino non ha utilizzato tutti i cambi a sua disposizione durante la partita: contro la Juventus, lo scorso 24 ottobre, si era fermato a 4 cambi e contro il Napoli, la settimana scorsa, si era fermato addirittura a 3 cambi.

Dalla panchina sono arrivati fino ad oggi ben 13 gol per la squadra di Inzaghi.

In media il tecnico interviene dopo 63 minuti soprattutto per togliere il calciatore ammonito per la famosa regola del giallo del Mister ( a volte criticata perché sembrata troppo frettolosa rispetto a certi interpreti come nell'ultimo derby). La verità riportata dal Corriere è che il calcio di Inzaghi è molto dispendioso e necessita che gli interpreti in campo siano sempre freschi e atleticamente lucidi soprattutto in certi ruoli dove il dispendio di energie è evidente tra costruzione dal basso, pressing alto, cambi di campo e manovre veloci.

Anche contro gli Scamacca boys domani ci aspettiamo diversi cambi a gara in corso da parte di Mister Inzaghi.