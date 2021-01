Inter, il danese fa gola a molti: rimane però un nodo da sciogliere (GdS)

Il mercato entra nel vivo e per quanto riguarda i nerazzurri il nome caldo rimane quello di Eriksen. Il danese, ormai fuori dal progetto tecnico-tattico come affermato più volte dal duo Ausilio-Marotta, si sta guardando intorno ed aspetta una chiamata importante per muoversi da Milano. Detto negli scorsi giorni dell'interessamento del PSG, forte anche del nuovo tecnico Mauricio Pochettino che Eriksen lo conosce molto bene dopo l'esperienza in Premier League, oggi si fa il nome di un altro club ovvero il Valencia. Potrebbe essere un campionato all'altezza del n. 24? Probabilmente sì, anche se per lui sarebbe una nuova avventura da cominciare da zero come già avvenuto con l'approdo nel campionato italiano.

Il club spagnolo, come riportato stamani dalla Gazzetta dello Sport, si è mosso ed ha richiesto informazioni all'Inter sulle possibilità dell'affare: "Il club non attraversa un momento semplice, sia dal punto di vista sportivo sia finanziario. È in cerca di rinforzi, proprio a centrocampo, per cambiare faccia a una classifica più che preoccupante, da zona retrocessione. Ed ecco qui nascere l’idea Eriksen". Il profilo del danese era già finito più volte sul taccuino degli scout di mercato, ma poi l'affare non si è mai concretizzato.

Una trattativa non semplice, che poggia su due presupposti "Il Valencia è interessato al solo prestito, senza aver la possibilità di trattare un acquisto a titolo definitivo. E l’Inter dovrebbe in qualche modo contribuire a pagare una percentuale dell’ingaggio del giocatore, che in nerazzurro guadagna (bonus esclusi) 7,5 milioni di euro netti a stagione, parametri decisamente troppo alti per le casse attuali del Valencia". Tutto ciò però non esclude totalmente l'idea di scambio con i parigini tra il trequartista e Leandro Paredes (ex Roma), anche se quest'ultimo - sapendo di poter contare sulla fiducia del nuovo tecnico - non sembrerebbe così convinto dai possibili sviluppi della trattativa e non vorrebbe lasciare il PSG e la Champions League per tornare in Serie A.