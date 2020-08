Inter, il c.t. Mancini punta sui nerazzurri per gli impegni della Nazionale

Inter, il c.t. Roberto Mancini prepara le scelte in vista della Nations League e del girone che attenderà gli azzurri contro Olanda, Bosnia e Polonia. Dopo circa dieci mesi d'inattività la Nazionale è pronta a tornare in cambio dopo l'ultimo risultato utile ovvero il 9-1 rifilato all'Armenia a novembre. Tra le possibili scelte dell'ex tecnico nerazzurro rientrerebbero per la difesa Danilo D'ambrosio - ottima stagione per lui con diversi gol all'attivo - e Bastoni che ha fatto vedere tutte le sue qualità e la sua crescita sotto la guida tecnica di mister Antonio Conte.

Sempre grazie al mister molto probabilmente verrà convocato pure Roberto Gagliardini, il quale dopo la sosta causata dalla pandemia da Covid-19 ha guadagnato posizioni assicurandosi un posto da titolare nel centrocampo nerazzurro complice anche l'infortunio prolungato di Vecino e Sensi. Anche quest'ultimo potrebbe essere convocato in quanto ha mostrato molte capacità tecniche e di adattamento nel periodo nel quale ha giocato. Da non dimenticare Barella reduce da una stagione ad altissimi livelli nel centrocampo del 3-5-2 nerazzurro.

Gli altri convocati dovrebbero essere Verratti - anche se Mancini valuterà dopo la finale di Champions League le sue condizioni - e diversi Under-21 che potrebbero però essere convocati dal c.t. Nicolato in Svezia. Tra questi il sopracitato Bastoni, il possibile futuro nerazzurro Sandro Tonali e Locatelli, trio che Mancini vorrebbe già a Coverciano. Ci sarebbero poi Pinamonti, Kean e Scamacca, ma fino a lunedì nulla di certo.

Si partirà con il raduno sabato 29 agosto, con il primo allenamento fissato per il giorno successivo. Poi ci saranno i match contro la Bosnia a Firenze il 4 settembre ed il 7 settembre in casa dell'Olanda.