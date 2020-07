Inter, il Corriere dello Sport sicuro: l´Inter riscatterá Sensi

Nonostante le incertezze sulla tenuta fisica del ragazzo, al termine di una stagione tormentata dagli infortuni che ha costretto Stefano Sensi a stare a lungo lontano dal campo dopo un avvio in cui aveva convinto tutti con gol, assist e prestazioni maiuscole, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l´Inter manterrá fede al gentlemen agreement pattuito con il Sassuolo la scorsa estate e riscatterá il centrocampista per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 27 milioni di euro.

Il club nerazzurro crede fortemente nel giovane nazionale classe 1995, e il primo sponsor é proprio il tecnico Antonio Conte, che tanto ha puntato in lui e che spera di riavere l´ex Cesena al momento ancora di proprietá del Sassuolo giá a partire dal 5 Agosto in vista della sfida di Europa League con il Getafe. Malgrado infortuni e le ricadute, che hanno portato Sensi a collezionare solamente 18 presenze stagionali tra campionato, coppa Italia e Champions League, l´Inter non vuole privarsi di un centrocampista che prima dell´oblio ha saputo brillare e diventare nella prima metá di stagione, all´esordio con la maglia nerazzurra, leader indiscusso e pedina insostituibile.