Inter: il 'colpo da 90' che potrebbe lasciar a bocca aperta Inzaghi

L'estate dell'Inter non era iniziata nel migliore dei modi: prima il divorzio con Antonio Conte poi le cessioni tanto milionarie quanto dolorose di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Ora, dopo gli arrivi di Edin Dzeko, Denzel Dumfris, Joaquin Correa, Hakan Çalhanoğlu e due vittorie consecutive in campionato, Simone Inzaghi potrebbe ritrovarsi anche con un 'colpo da 90' per la sua rosa.

"Senza più Lukaku e Hakimi - analizza il Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 30 agosto -, l'Inter ha certamente perso qualcosa nella squadra titolare ma la rosa sembra aver aumentato la quantità e la qualità delle alternative. E quando puoi pescare in un certo modo dalla panchina, potendo beneficiare di cinque sostituzioni, diventa più semplice gestire la forza tra i diversi impegni che si succederanno in stagione". Il quotidiano sportivo mette in vetrina ovviamente Joaquin Correa: l'attaccante ha siglato la doppietta decisiva a Verona e ha stabilito un record 'pazzesco' nella storia dell'Inter di cui, ieri (domenica, ndr) vi abbiamo parlato in quest'articolo.

Pietro Guadagno, nella sua analisi, cita però un altro giocatore che potrebbe diventare il 'colpo da 90' di quest'estate interista e lasciare a bocca aperta Inzaghi. Si tratta di Arturo Vidal: gol e assist contro il Genoa nella prima partita di campionato e 'chiave' nell'azione che ha portato all'1-2 de 'El Tucu'. "Vidal - scrive il Corriere dello Sport - è come se non ci fosse stato nella sua prima annata nerazzurra: da titolare, il suo rendimento non è stato all'altezza, poi, retrocesso a rincalzo, si è fermato per operarsi al ginocchio. Beh, quello che si è visto in queste prime due gare è un altro giocatore: vivo, presente e pure determinato". La Gazzetta dello Sport ha aggiunto: "Se l’intenzione del cileno era quella di far ricredere i detrattori, la strada intrapresa è quella giusta. Di questo passo può senz’altro scrollarsi di dosso l’etichetta di esubero che si è portato dietro per tutta l’estate e, perché no, convincere Inzaghi a rivedere le gerarchie del centrocampo fissate durante la preparazione estiva, quando tutti pensavano fosse solo l’ultima ruota del carro".

Il pieno recupero di Vidal permetterebbe al tecnico interista di avere già in casa un giocatore in formato 'Champions League'. Detto della travagliata ultima stagione, la carriera del cileno è 'inattaccabile': fra Juventus, Barcellona e Bayern Monaco ha accumulato più esperienza europea di tutti gli altri giocatori della rosa nerazzurra.