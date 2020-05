Inter, il colpo a parametro zero ora potrebbe essere ad un passo

L'Inter potrebbe essere vicina a chiudere un colpo a parametro zero. Questo è quanto riportato da Tuttosport questa mattina. Si tratta di Mertens, che ha il contratto in cadenza con il Napoli.

Stando al quotidiano torinese la distanza con De Laurentis è notevole, e per questa ragione l'ipotesi della partenza appare più che probabile in questo momento. E l'offerta migliore pervenuta finora a Mertens sarebbe proprio quella dell'Inter.

Tuttavia per i nerazzurri ci sarebbe un ostacolo. Lasciare il Napoli per restare in Italia potrebbe essere percepito come un tradimento nei confronti dei partenopei. Per questa ragione il belga potrebbe seriamente considerare l'offerta del Chelsea, unica squadra estera al momento che sta facendo sul serio per l'attaccante.