Inter, il club controcorrente: salgono gli stipendi, ma si riduce il gap (GdS)

Inter, i nerazzurri toccano quota 149 milioni di euro nel monte ingaggi salendo di circa una decina rispetto alla passata stagione, ma non è una notizia negativa. Come riporta quest'oggi la la Gazzetta dello Sport, i club di Serie A hanno toccato vette fuori dal normale per la situazione economica attuale arrivando a quota 1 miliardo e 360 milioni, registrando "un'ascesa folle, ormai fuori dalla realtà".

Da questo dato parte il quotidiano che riporta come la Juventus, in un momento così delicato, sia riuscita a risparmiare circa 58 milioni di euro riducendo sensibilmente il monte ingaggi della squadra. Sulla sua scia ci sono anche i nerazzurri che nonostante l'implemento sopra riportato vede calare i milioni impiegati negli stipendi: "Il suo monte stipendi è aumentato di una decina di milioni perché la rosa è stata allargata con giocatori esperti, quindi, costosi - spiega il quotidiano -. Proprio in casa nerazzurra i benefici fiscali a pioggia hanno attutito molto l’onere degli investimenti: solo Kolarov (che era già in Italia) non avrà sconti".

Nell'analisi della rosea, tra le società in controtendenza sulla spending review spiccano i nerazzurri, ma pure la Lazio che è salita da 72 milioni a 83, ma in ogni caso il distacco tra i bianconeri e le concorrenti è ancora importante. Infatti come riporta ulteriormente la rosea tra le sue colonne: "L'Inter arriva ad una spesa totale di 149 milioni di euro. Insomma, Zhang è ancora a distanza considerevole da Agnelli". Una anno fa il gap tra i due club era di circa 150 milioni, ora si è ridotto proiettando dunque la Benamata sulla retta via.