Inter, il Chelsea ha scelto: Lukaku prioritario. La posizione dei nerazzurri

Inter, la notizia del giorno in casa nerazzurra è quella riguardante l'assalto che il Chelsea sta tentando al centravanti belga. Anche il quotidiano La Repubblica ha approfondito questa notizia, svelando come la posizione dei Blues sia molto perentoria: Lukaku sarà il nuovo centravanti. Questo è quanto riporta il quotidiano, che sottolinea come la plenipotenziaria del club londinese, Marina Granovskaia abbia messo l'attaccante dell'Inter in maniera decisa nel mirino.

Al momento si sarebbe registrato un rifiuto da parte del giocatore, che vuole restare a Milano per vincere ancora, anche alla corte di Simone Inzaghi. E al momento anche la dirigenza si starebbe opponendo in maniera forte all'assalto di Abramovich. Sarebbero infatti già due le offerte rifiutate e rispedite al mettente. Secondo La Repubblica inoltre il club avrebbe anche stabilito il prezzo a fronte del quale sarebbe potrebbe arrivare un'apertura alla cessione.

Per far si che Lukaku lasci l'Inter infatti dovrà arrivare sulla scrivania dell'amministratore delegato Beppe Marotta una proposta da capogiro, che ammonti al,eno a 150 milioni di euro. Bisognerà quindi capire se la volontà del Chelsea sia così ferrea, al punto di arrivare a tale cifra, o se al contrario sarà il fronte unito rappresentato, al momento, da Lukaku e dall'Inter ad avere la meglio.