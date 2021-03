Inter, il centrocampista brucia le tappe: possibile rientro dopo Pasqua

In una situazione abbastanza particolare in casa Inter, a causa delle varie positività al Covid-19, ecco arrivare una buona notizia. Quest'ultima riguarda il recupero di Arturo Vidal. Il centrocampista, pedina fondamentale per lo scacchiere di mister Antonio Conte, è pronto a bruciare le tappe. Dopo un'anata non facile e l'ultima operazione, ora il cileno è pronto a tornare per dare il proprio contributo alla causa dell'Inter.

Come scrive quest'oggi il Tuttosport, il cileno è pronto ad uscire dai box: "Un Vidal finalmente tirato a lucido che può essere fondamentale nell’ultima parte di stagione". La decisione di optare per l'intervento, dello scorso 12 marzo, è stata presa di comune accordo tra le parti: "È stata presa proprio con l’obiettivo di sfruttare la sosta per permettere a Vidal di perdere il minor numero possibile di partite".

Il ritorno sembrerebbe previsto poco dopo Pasqua, quando ci sarà in programma la sfida casalinga contro il Cagliari match che anticiperebbe quello contro il Napoli: "L’interessato, che vuole fortissimamente tornare a vincere un campionato dopo essere rimasto a digiuno con il Barcellona nell’ultima stagione, è convinto di poter bruciare i tempi". Non resta che attendere gli sviluppi, con la convinzione che il cileno vorrà prendere parte attivamente a questo finale di stagione.