Inter: il capolavoro di Marotta e dirigenti. Ora è tutto nelle mani di Suning

"Inter: un attivo di 120 milioni e ridotto anche di 25 il monte ingaggi. Missione compiuta". Inizia così l'articolo di Tuttosport in edicola oggi, martedì 31 agosto, sul capolavoro finanziario realizzato da Giuseppe Marotta e dai dirigenti nerazzurri. Numeri record, insomma. In pochi pensavano infatti si potesse tagliare simili traguardi.

Il quotidiano sportivo ricostruisce le tappe di un'estate tutt'altro che facile per l'Inter. "Il 6 maggio scorso, a una settimana dal rientro dalla Cina dopo oltre sette mesi di assenza da Milano e dopo i primi festeggiamenti per uno scudetto diventato matematico pochi giorni prima, il presidente Steven Zhang incontrava in sede tutti i dirigenti delle varie aree del club e spiegava loro, seguendo le direttive da Nanchino, la necessità di ridurre notevolmente i costi, anticipando così il difficile periodo estivo a cui sarebbe andata incontro la società".

Federico Masini, nel suo articolo, ricorda poi che, fra i principali diktat di Suning, c'era il taglio dei costi "in primis il monte ingaggi, per una percentuale vicina al 20%, ma soprattutto una sessione di mercato da chiudere con un attivo netto superiore ai 100 milioni. E si vociferava a fine maggio che la cifra potesse essere anche più alta, intorno a 120 milioni. Bene, oggi l'Inter terminerà un mercato lungo, difficile e complesso, che ha ferito i cuori di molti tifosi - e degli stessi dirigenti in prima linea - per i dolorosi addi di Hakimi prima e Lukaku poi". Tuttosport fa poi i calcoli fra le vendite dei due giocatori e gli arrivi dei nuovi acquisti: "Dunque: 185 milioni incassati, 65 - arrotondando con operazioni minori - quell investiti per un saldo di mercato di 120 milioni. Quanto aveva chiesto Zhang ai suoi dirigenti? A completare l'opera, il monte ingaggi ridotto di circa 25 milioni".

Ora cosa farà Suning?, viene lecito chiedersi. Non resta che attendere per capire se, anche nei prossimi mesi, arriveranno altri diktat da Nanchino. Intanto va rimarcato il capolavoro realizzato, in appena quattro mesi, da Marotta e da tutti gli altri dirigenti dell'Inter.