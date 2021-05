Inter, il campionato non è finito. C'è ancora un obiettivo per Conte e i suoi

Inter, la vittoria del campionato, arrivata domenica dopo il pareggio dell'Atalanta sul campo del Sassuolo, non permette ancora alla squadra di andare in vacanza. A riportarlo è il Corriere dello Sport che ha ricordato come ci sia ancora un obiettivo da portare a casa. il 15 maggio infatti ci sarà lo scontro con la Juventus, alle ore 18.

Per i nerazzurri non significa nulla dal punto di vista della stagione, ma quanto accaduto nella gara di Coppa Italia lascia penare che tutto sarà tranne che un incontro qualsiasi. La tentazione di fare lo sgambetto ai bianconeri, che rincorrono un posto in Champions, è molto forte.

"Ovvio che sarà una partita particolare. Non solo perché è già stato consumato il passaggio di consegne. Piuttosto, basti ricordare quello che è accaduto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dello scorso 9 febbraio. Gli scambi di insulti e gestacci tra Conte e Agnelli e, probabilmente, qualche altro rappresentante del club bianconero se li ricordano ancora tutti".