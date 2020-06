Inter, il calendario sorride: otto partite per rientrare nella lotta scudetto

Archiviata la Coppa Italia, e con un'Europa League che riprenderà solo ad agosto, l'Inter adesso ha l'obbligo di tuffarsi nel campionato e tentare una rincorsa a Juventus e Lazio. Domenica contro la Samp i nerazzurri hanno l'occasione di portarsi a -6 dal primo posto, step fondamentale per pensare ancora allo scudetto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calendario potrebbe dare una grossa mano all'Inter in quest'ultima parte di campionato. Dopo il recupero contro i blucerchiati, i nerazzurri affronteranno il Sassuolo, mentre la Lazio andrà in scena a Bergamo contro l'Atalanta. Il club meneghino poi affronterà Parma, Brescia, Bologna, Verona, Torino e Spal: in questo periodo invece la Juventus avrà un calendario meno agiato, nel quale affronterà il Toro nel derby, il Milan e l'Atalanta.

Un altro fattore da tenere in considerazione è lo scontro diretto tra Juve e Lazio, che si terrà nella stessa giornata di Roma-Inter. Insomma, il calendario sembra essere dalla parte dei nerazzurri, adesso toccherà a Lukaku e compagni fare di tutto per rendere ancora possibile il sogno scudetto.