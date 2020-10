Inter, il Barcellona piomba su un altro nerazzurro. Rinnovo a gennaio?

Inter, finita la telenovela legata a Lautaro Martinez ed al suo possibile approdo al Barcellona il Corriere dello Sport torna a parlare dei blaugrana che si rimettono sulle tracce di un altro nerazzurro.Si tratterebbe di Niccolo' Barella, che sta letteralmente conquistando la scena con la maglia nerazzurra.

L'ex Cagliari si sta rendendo protagonista di prestazioni di livello assoluto, sia all'Inter che in nazionale. Sabato il suo ingresso in campo ha dato la svolta alla partita. Suo infatti l'assist per l'1 a 0 messo a segno da Lukaku.

E per queste ragioni Suning sarà più che contento di versare a Giulini l'inter somma pattuita poco più di un anno fa comprensiva di tutti i bonus. Ora resta da capire se a inizio 2021 Barella firmerà il rinnovo con l'Inter. Il suo agente, Beltrami, attende, secondo il quotidiano romano, una chiamata da Marotta. E sullo sfondo, come detto, retsa il Barcellona, che ha già preso informazioni.