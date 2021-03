Inter, il Barcellona dopo El Toro punta un altro nerazzurro

Il Barcellona torna a farsi sentire. Dopo i tentativi per Lautaro Martinez - non andati a buon fine, con l'argentino che è pronto a firmare il rinnovo - ora i catalani puntano il mirino su Romelu Lukaku. Questo è ciò che stamani riporta il Corriere dello Sport, rilanciando la notizia del Mundo Deportivo. I blaugrana hanno intenzione di rinnovare la rosa ed il primo tassello che vorrebbero inserire sarebbe proprio una punta.

Dal canto suo l'Inter, come fatto per El Toro, non ci sente. Il belga è centrale nei progetti dei nerazzurri e di Conte. A meno di motivi dettati da difficoltà economiche, che ad oggi sembrerebbero sulla via della risoluzione, il centravanti numero 9 non si muoverà da Milano. Nonostante l'interesse palesato, il quotidiano quest'oggi spiega che la prima scelta del tecnico Koeman rimarrebbe Depay: "La prima scelta di Ronald Koeman resta comunque quel Memphis Depay che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Lione, motivo per cui l'opzione legata a Lukaku non è caldissima".

Poi però aggiunge: "Attenzione però a quello che può succedere con Messi e Dembélé che stanno trattando il rinnovo: se una delle due operazioni non andrà in porto e ci sarà una partenza importante o clamorosa - come nel caso di Leo -, il numero 9 nerazzurro diventerebbe un acquisto da fare... a ogni costo". Il tecnico lo conosce bene e ne apprezza le qualità: "Il tecnico lo conosce bene visto che lo ha allenato all'Everton quando, nel 2016-17, il belga ha disputato una stagione super. L'altra opzione del Barça per un 9 di peso è legata a Haaland".

Per ora rimane tutto nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Rimane certa però una cosa: Lukaku è e sarà centrale nel progetto dell'Inter. I catalani sono avvisati.