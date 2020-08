Inter, il 7 settembre si riparte: al via il ritiro pre-stagionale

Si vanno pian piano delineando quelli che saranno i piani futuri della dirigenza nerazzurra. Per quanto ad incombere ci sia la situazione relativa al mercato, la dirigenza pare abbia già programmato la ripresa degli allenamenti e quindi il ritiro pre-stagionale.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i meneghini avrebbero individuato in lunedì 7 settembre la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. Dopo il restyling infatti, la struttura è pronta a riaccogliere i ragazzi di Antonio Conte, mettendo a disposizione massima comodità e comfort per via dei lavori da poco terminati. Ogni giocatore avrà a disposizione una propria stanza e ad una propria zona di relax, a testimonianza di come la proprietà Suning tenga molto anche alla crescita fuori dal campo.

I nerazzurri saranno quindi gli ultimi a rimettersi al lavoro a causa soprattutto degli impegni di Europa League che hanno prolungato la stagione fino alla finale di Colonia del 21 agosto. Inoltre, il debutto dei meneghini nella nuova regular season non avverrà il 19 settembre ma il 26, nella seconda giornata di campionato, recuperando poi il primo impegno stagionale fra la seconda e la terza giornata della nuova Serie A.