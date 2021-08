Inter: ieri serata 'decisiva'. I colpi di scena su Correa e Thuram

Mercato Inter: colpo di scena su Joaquin Correa. "L'Everton può arrivare a 30 milioni con i bonus, ma si tratta. L’argentino voleva PSG o Inter e quindi la Champions, ma ha capito che, almeno oggi, non ci sono altre strade. E quindi la trattativa continua".

È bastato un 'semplice' tweet di Alfredo Pedullà per 'smuovere' la serata di ieri (giovedì 20 agosto) sul calciomercato in casa nerazzurra. Quando sembrava che il 'pupillo' di Simone Inzaghi fosse il preferito per rinforzare l'attacco dei campioni d'Italia, dopo l'acquisto di Edin Dzeko, ecco tornare prepotentemente sulla scena i Toffees. D'altronde "l'Inter - aggiunge oggi (venerdì, ndr) il Corriere dello Sport - non si è ancora fatta avanti in maniera concreta, ma la base di partenza sarebbero gli stessi 25 milioni di euro stanziati per Marcus Thuram. Lotito, invece, è fermo a 37 milioni più bonus, che fanno arrivare il totale a quota 40".

Tramite il suo sito internet, Alfredo Pedullà ha poi fatto il punto proprio su Marcus Thuram. "Viaggia velocemente verso l’Inter. Rispetto a qualche giorno fa è cambiato il mondo: dall’incedibilità di Zapata, con successivo infortunio, alla necessità di trovare un sostituto. Correa apparentemente in pole è scivolato nelle gerarchie dal tardo pomeriggio di oggi. Possiamo aggiungere che la strada è sempre più spianata, che dall’offerta di ieri (da 25 milioni) l’Inter è salita fino a 30. Possono essere considerati i bonus, ma - si legge nell'esclusiva pubblicata alle 23:02 di ieri sera - il Borussia Monchengladbach ha capito che è ormai impossibile trattenere Thuram. Anche perché il ragazzo figlio d’arte scalpita per una nuova esperienza. Adesso non resta che attendere i tempi tecnici, ci sono i margini per andare sempre più verso la definizione. Strada spianata, pole consolidata, questione di tempo".