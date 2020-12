Inter, ieri la vittoria di Conte grazie al piano B e 3 mosse chiave

Inter, la vittoria di ieri porta la firma di Antonio Conte, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che ha portato a casa tre punti grazie soprattutto a tre mosse chiave. La vittoria era necessaria, riporta la rosea, per evitare una vera e propria crisi dopo l'eliminazione in Champions.

E la gara si era messa in salita, visto il vantaggi degli avversari e visto che i nerazzurri non riuscivano a sfondare, come accaduto contro lo Shakhtar. Poi però ci ha pensato Conte, mostrando finalmente il suo piano B.

La prima mossa è stata quella di sostituire Perisic per Hakimi, ancora alla ricerca della migliore versione di se stesso. Poi Sensi per Eriksen, Lautaro per Bastoni e conseguente passaggio al 4-3-1-2 con Sanchez alle spalle delle due punte. Il sistema di gioco, scrive il quotidiano, ha annientato tatticamente l'assetto del Cagliari, schierato con il 4-2-3-1, attento, posizionale e fastidioso fino a quel momento.