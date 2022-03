Inter, ieri discorso di Inzaghi alla squadra. Bellissimo il messaggio

Inter, la squadra è chiamata a rialzare immediatamente la testa dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Ad Anfield è arrivata un'impresa, visto che i nerazzurri si sono imposti per 1 a 0 in 10 contro 11, anche se non è bastato per approdare ai quarti di finale. Ora quindi non resta che buttarsi a capofitto nel campionato, unica competizione rimasta al netto della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Stando a quanto svelato questa mattina dal Corriere dello Sport nella giornata di ieri il tecnico avrebbe deciso di parlare alla squadra. La scelta sarebbe stata quella di attendere 48 ore dopo la gara, per ragionare a mente fredda. Inzaghi infatti non è solito parlare a caldo, soprattutto negli spogliatoi.

"Ha aspettato ieri per analizzare la prestazione, ma soprattutto per congratularsi con la squadra e per sottolineare quanto la prova in terra inglese, contro una delle formazioni più forti al mondo, deve rendere tutti orgogliosi. Lui è il primo ad esserlo. Resta la delusione per l'eliminazione, ma, è convinto Inzaghi, una prova del genere darà la spinta al gruppo per ripartire forte in campionato. L'obiettivo è arrivare alla sosta dopo aver vinto contro due avversarie toste come Torino e Fiorentina, ma per riuscirci, ha aggiunto, ci vorranno lo spirito di sacrificio, la determinazione e la grinta viste a Liverpool".

L'obiettivo quindi è quello di dare continuità alle due vittorie e alle due belle prestazioni viste contro Salernitana e appunto Liverpool.