Inter, ieri difficile, ma per la prossima stagione potrebbe cambiare tutto

Inter, ieri sera contro il Torino i nerazzurri hanno sofferto e non poco per portare a casa un punto.

Alexis Sanchez ha riagguantato la partita nei minuti di recupero, al termine di una prestazione tutt'altro che buona. Molte delle difficoltà incontrate hanno un nome ed un cognome ben precisi: Gleison Bremer. Il difensore brasiliano si è reso protagonista di una gara superlativa in fase difensiva, dove è riuscito a bloccare tutte le iniziative degli avversari. Ieri però il giocatore ha dato il suo contributo anche in fase offensiva, visto che la rete dell'1 a 0 è stata messa a segno da lui grazie ad un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ebbene, i nerazzurri tra un anno potrebbero ritrovarsi, nell'ambito della stessa sfida, con un problema in meno, e con un vantaggio in più.

Questo perché, come sottolineato anche questa mattina da Tuttosport, Bremer è un serio obiettivo dell'Inter. Beppe Marotta vorrebbe metterlo al centro della difesa della prossima stagione (magari per coprire l'eventuale partenza di Stefan De Vrij). Urbano Cairo ha già fatto il prezzo per il suo pupillo (circa 30 milioni di euro la richiesta). I nerazzurri inoltre dovranno anche vedersela con la concorrenza di moltissimi club, italiani e non solo. In serie A gli estimatori non mancano, con Milan e Juventus in primis. All'estero ci sono sia diversi club di Premier League che il Bayern Monaco. L'Inter però fa sul serio, e avrebbe già un accordo di massima con il giocatore.