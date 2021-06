Inter, Icardi può tornare in serie A in estate. I dettagli

Inter, Mauro Icardi potrebbe tornare in serie A. Questa la notizia riportata dal Corriere della Sera nell'edizione di questa mattina. L'ex nerazzurro, che ha lasciato Milano a titolo definitivo un anno fa circa, non si è riuscito ad affermare al Paris Saint Germain.

Per questa ragione potrebbe lasciare la capitale parigina. Su di lui potrebbe fiondarsi la Juventus, che sta attendendo la decisione di Ronaldo. Il portoghese potrebbe lasciare Torino, e i bianconeri avrebbero margini per fare un colpo in attacco solo in questa ipotesi.

Icardi sarebbe il primo nome sulla lista del club, che già lo aveva cercato negli anni passati (proprio quando sulla panchina della Juventus sedeva Allegri).