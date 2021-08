Inter, i soldi di Lukaku investiti su 3 giocatori. Tanti nomi per l'attacco

Inter, i nerazzurri stanno per ritrovarsi con una somma ingente (circa 130 milioni di euro), incassata dal Chelsea, ma con un Lukaku in meno. Stando al Corriere dello Sport questa somma potrebbe essere destinata a rinforzare diversi reparti. In primis potrebbe arrivare l'esterno destro preferito da Inzaghi, ossia Dumfries del PSV.

L'olandese costa circa 20 milioni di euro, e ora l'operazione potrebbe realizzarsi anche sena la necessità di imbastire un prestito con diritto di riscatto. Poi c'è il solito Nandez, che sembra essere vicino ad arrivare. Anche qui il prestito è oneroso, e chissà che la somma da girare al cagliari non arrivi proprio dalla cessione di Lukaku. Infine sarà ovviamente necessario trovare una punta. Zapata resta il preferito, ma l'Atalanta chiede quasi 50 milioni di euro.

Nel caso in cui l'operazione andasse a buon fine i bergamaschi andrebbero su Abraham (proprio del Chelsea).Le alternative portano al Sassuolo. Ieri ci sarebbe stato un incontro con Carnevali. Si è parlato di Raspadori, nel mirino di Marotta da tempo, ma anche di Scamacca, le cui quotazioni sono in salita. Agli emiliani piace Satriano. Raiola avrebbe proposto Kean, ma non interessa.