Inter, i rinnovi e la notte di Champions League. Lo scenario

Inter, ora la Champions e poi le trattative di rinnovo.

Come si apprende dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i nerazzurri, dopo la roboante vittoria per 5-0 ai danni della Salernitana, lunedì svolgerà la seduta di rifinitura prima di partire per Liverpool. Da valutare le condizioni di Ivan Perisic, che non è stato nemmeno convocato nella sfida di venerdì a causa di un lieve affaticamento muscolare; lo stesso Farris, vice di Inzaghi, ai microfoni ha sottolineato come la scelta di non portare il croato nemmeno in panchina fosse stata più precauzionale che altro; con ogni probabilità, dunque, il laterale nerazzurro sarà con la squadra nella sfida di Champions.

Sul fronte rinnovi, la sensazione è che l’Inter voglia aspettare la sosta delle prossime settimane, volendosi concentrare con tutte le forze sulla sfida contro il Liverpool e sui prossimi impegni in campionato (in ordine Torino, Fiorentina, Juventus).

In ballo, nello specifico, ci sono i prolungamenti contrattuali di Handanovic, Perisic, e soprattutto Brozovic. Il portiere sloveno sembra intenzionato ad accettare un rinnovo al ribasso per giocarsi il posto l’anno prossimo con Onana; per il laterale croato, invece, c’è ancora distanza tra domanda e offerta ma la sensazione è che si voglia continuare insieme almeno per un altro anno.

Per quanto riguarda Brozovic, perno imprescindibile del centrocampo interista, la situazione dovrebbe finalmente delinearsi a breve. L’annuncio, infatti, avverrà quando l’avvocatessa di fiducia del croato otterrà l’iscrizione all’albo dei procuratori della FIGC.

Infine, per completare il discorso rinnovi, l’Inter non prolungherà i contratti di Vecino e Vidal, lasciandoli quindi liberi di trovarsi una nuova squadra. Discorso diverso per Ranocchia, la cui situazione verrà valutata nei prossimi mesi.