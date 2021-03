Inter, i numeri ora sono spaventosi. E c'è anche un record europeo

Inter, la squadra di Conte sta dominando questa parte di campionato con una fuga che la vede con 9 punti di vantaggio sul Milan, in attesa di capire cosa accadrà nel recupero tra Juventus e Torino. Intanto Tuttosport ha analizzato i numeri nerazzurri, che sono spaventosi.

Nelle ultime 20 partite sono arrivati 53 punti sui 60 disponibili.Solo la sconfitta con la Sampdoria, ed i pareggi con udinese e Roma hanno spezzato la serie. Nel girone di ritorno sono arrivate solamente vittorie. Ma c'è di più.

La squadra ha la seconda miglior difesa, il maggior numero di vittorie e il miglior attacco. Delle 65 reti messe a segno finora ben 45 sono arrivate nelle seconde frazioni di gioco. Nessuna squadra in Europa ha fatto di più. Il Bayern Monaco, secondo in questa speciale classifica, è fermo a quota 41. Record europeo quindi per la squadra di Conte.