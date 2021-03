Inter, i numeri non mentono. Conte ha stravolto se stesso

Inter, la stagione nerazzurra fino a questo momento può giudicarsi più che positiva. A confermarlo non è, ovviamente, solo il primo posto in classifica, ma ci sono anche i numeri che si fanno sempre più importanti. Tra questi spiccano le 65 reti finora messe a segno dalla banda di Conte. E proprio il tecnico nerazzurro ha infranto il suo record personale.

"Non solo Lukaku e Lautaro, l'Inter è una macchina da gol. In 27 giornate, la banda Conte ha messo insieme un bottino di 65 reti. E' la stessa quota toccata dall'Atalanta, ma con una partita in più. Restando sul nerazzurro milanese, la media, finora, è stata di 2,4 centri a gara. Proiettandola sull'intero campionato, vorrebbe dire superare quota 90.

La solita squadra bergamasca, l'anno passato, è riuscita a fare meglio, sfiorando addirittura la tripla cifra, visto che chiuse con 98 gol. Insomma, l'Inter ci andrebbe parecchio vicino. Ma, soprattutto, si tratterebbe del primato assoluto per una squadra guidata da Conte. Né alla Juventus e nemmeno al Chelsea, pur vincendo 4 campionati, il tecnico pugliese era riuscito a costruire un attacco del genere".