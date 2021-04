Inter, i nerazzurri campioni d'Italia già domenica? Le combinazioni

Inter, dopo la vittoria di ieri contro il Verona i nerazzurri non ragionano più sul fatto se vinceranno o meno il titolo, ma quando. Lo scudetto sembra essere ormai ad un passo, e già domenica Conte e i suoi potrebbero festeggiare. Perché ciò avvenga sarà necessario che il Milan non faccia bottino pieno nei due match contro Lazio (questa sera) e Benevento (sabato).

Bisognerà però guardare anche al cammino dell'Atalanta, che ieri ha vinto 5 a 0 contro il Bologna. Domenica sarà attesa in casa del Sassuolo, ed in caso di pareggio o sconfitta aprirebbe la scena per la possibile festa nerazzurra. In quel caso infatti i nerazzurri, battendo il Crotone, si laurerebbero campioni d'Italia con 5 turni di anticipo.

Qualora queste combinazioni non si verificassero il tutto sarebbe rimandato alla giornata successiva, quando l'Inter affronterà la Sampdoria in casa. Ciò che è certo infatti è che Conte e i suoi con 5 punti nelle prossime 5 gare avrebbero lo scudetto cucito sul petto.