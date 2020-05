Inter, i due top player nel mirino ora hanno un prezzo accessibile

La crisi economica derivante dallo stop imposto dal Coronavirus avrà delle ripercussioni, inevitabilmente, anche sul calciomercato. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha stilato una lista dei calciatori il cui prezzo si ritrova ridotto.

Tra questi ci sono due nomi che sono stati accostati all'Inter, e che ora, a maggior ragione, potrebbero interessare ai nerazzurri. Innanzitutto c'è Paul Pogba, che aveva una valutazione pari a 90 milioni di euro, e che ora potrebbe essere acquistato a 70.

Poi c'è Aubameyang, ritenuto il nome in cima alla lista in caso di partenza di Lautaro. L'Arsenal aveva fatto per il francese, che ha il contratto in scadenza nel 2021, un prezzo pari a 60 milioni. Ora le pretendenti potrebbero strapparlo per meno di 40.