Inter, i dubbi di Antonio Conte e la cena fra Marotta e la squadra

Il confronto tra il Presidente Steven Zhang e mister Antonio Conte si farà - sicuramente - dopo la festa Scudetto. Come riporta stamani il Corriere dello Sport è questione di ore per l'incontro tra le parti per poter chiarire ogni minimo dubbio e poter partire con la programmazione del futuro. Uno dei punti salienti che ci saranno sul tavolo sarà quello della vicinanza della proprietà.

Infatti il quotidiano scrive: "Conte non ha gradito questa situazione che lo ha costretto a lavorare non in modo sereno, ma ci sono anche altri miglioramenti che vorrebbe. Su tutti, una proprietà più vicina visto che, pur in tempi di pandemia e con le inevitabili difficoltà nel viaggiare, Zhang è tornato a Milano dopo 7 mesi. Troppi pochi contatti per le abitudini dell’ex ct". Una società più presente e pronta ad investire, nonostante tutte le difficoltà, grazie all'iniezione di capitale da parte del fondo americano Oaktree.

I dubbi però non riguardano solamente questi aspetti, ma vanno ad interessare pure il futuro di altre figure chiave della dirigenza nerazzurra. Infatti, come riferisce il Corriere dello Sport tra le sue pagine odierne, ci sarà da capire a quale destino andranno incontro Marotta e gli altri dirigenti: "Il discorso è allargato anche alla dirigenza dove Marotta, Ausilio e Baccin hanno il contratto in scadenza nel 2022 come il tecnico e in comune hanno pure gli stessi dubbi da sciogliere e la stessa necessità di chiarezza". Un futuro tutto da scrivere, nel mentre ieri sera l'ad Beppe Marotta ha cenato con la squadra. Vicinanza al gruppo ed un destino comune, non rimarrà che attendere il fatidico incontro e tutto sarà molto più chiaro.