Inter, i conti sorridono. In arrivo 200 milioni di euro per scacciare la crisi

Inter, la difficile situazione economica e finanziaria che ha vissuto il club nerazzurro negli ultimi mesi sembra essere vicina a ridursi (presto per parlare di una risoluzione definitiva).

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport sono in arrivo 250 milioni di euro da Oaktree, che sembra aver sorpassato definitivamente Bain Capital come fornitore del prestito. Di questa somma 200 milioni finiranno subito nelle casse della società (la parte restante dovrebbe servire a liquidare le quote di Lion Rock). In questo modo le pendenze più importanti verranno risolte, in primis gli stipendi.

Notizia che se confermata sarebbe più che positiva per l'Inter, visto che questo fondo è pronto ad elargire l'importo a tassi di interesse molto più bassi rispetto a quelli pensati da Bain Capital.