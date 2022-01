Inter, Handanovic e il doppio miracolo. Dzeko giù, il quotidiano lo stronca

Inter, a Bergamo è arrivato un pari.

Contro l'Atalanta di Gasperini, difese e portieri l'hanno fatta da padroni. Risultato? Uno 0-0 fatto di occasioni mancate e interventi prodigiosi dei numero uno. Non è un caso che il migliore per il Corriere dello Sport, oggi 17 gennaio, sia proprio Samir Handanovic. 7.5 il voto rotondo assegnato allo sloveno, ieri super star. "Doppio miracolo su Pessina e Muriel", si legge nel giudizio del quotidiano che rimarca pure come per il portiere si sia trattata della quarta partita in trasferta di fila senza subire reti. Leggi qui come Handanovic ha stregato Muriel.

C'è un bocciato in assoluto tra i calciatori nerazzurri ieri scesi in campo a Bergamo. E' Edin Dzeko. Una serata stregata, quella del bosniaco, che spreca tutto. Il suo voto è 5, e il giornale attacca: "Il peggio lo offre nelle conclusioni". Per il quotidiano romano ha dell'incredibile il gol fallito su servizio di Dumfries.

A centrocampo ha brillato Barella. Infaticabile, 'non si ferma mai', e sfiora l'assist decisivo - di tacco - mal capitalizzato da D'Ambrosio, voto 7.

5.5 a Sanchez, Calhanoglu e il subentrato Correa. Il cileno viene beccato così: "Eroe della Supercoppa, fa scena muta o quasi". Un pari e qualche rimpianto, clicca qui per l'analisi di InterDipendenza.Net sul match di Bergamo.