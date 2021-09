Inter, Handanovic ancora al top. Ma l'erede è ad un passo

Samnir Handanovic è stato al centro di qualche polemica in questa prima fase di stagione.

Il capitano ha mostrato qualche incertezza in alcune occasioni, e si è anche reso protagonista di qualche errore grave. Tuttavia nell'ultima gara, quella contro la Fiorentina, ha mostrato la miglior versione di se stesso. Lo sloveno infatti si è esibito in alcuni grandi interventi, salvando anche il risultato. Insomma, Handanovic ha fatto capire di essere ancora affidabile, e di poter dare garanzie per la stagione in corso. Tuttavia le riflessioni sul futuro sono d'obbligo, e la società sta valutando diversi profili per il futuro.

Stando a Tuttosport il nome in pole position sarebbe quello di Onana. Il portiere, attualmente in forza all'Ajax, non rinnoverà il suo contratto con la squadra di Amsterdam. In questo momento sta scontando una squalifica per doping, ma è prossimo al rientro. Secondo la redazione di Sky Sport l'affare sarebbe in dirittura d'arrivo. L'obiettivo quindi è l'estremo difensore camerunense, che arriverebbe a parametro zero. Tuttavia, conclude Tuttosport, si starebbero valutando anche altri nomi: Meret, Cragno e Dragoswky.