Inter, Hakimi vicino al PSG. Ma il Fair Play finanziario? Il punto

Inter, Hakimi sembra essere destinato a diventare un nuovo giocatore del PSG dopo appena un anno di avventura in nerazzurro. Le due società stanno lavorando ad un maxi trasferimento. L'offerta, secondo il Corriere della Sera, si aggira sui 70 milioni di euro comprensivi di bonus.

Il club nerazzurro invece vuole arrivare a 80 milioni di euro. Si continua quindi a trattare. Tuttavia il quotidiano si pone un quesito. Il Fair Play finanziario tace su quanto sta facendo il club parigino? Se alla fine Hakimi si trasferirà alla corte di Al Khelaifi si tratterà in ogni caso di un'operazione molto costosa. Che si aggiungerebbe a quelle già concluse.

Leonardo ha già acquistato due parametri zero, convincendoli a suon di milioni sull'ingaggio. Si tratta di Wijnaldum e Donnarumma (gigantesca anche la commissione a Raiola in questo caso). In più si sta lavorando su Sergio Ramos. "Il fair play finanziario è un optional". Questa la chiusura polemica del quotidiano.