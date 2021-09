Inter, hai letto? Edin Dzeko risponde a Romelu Lukaku

Per molti l'addio di Romelu Lukaku - insieme a quello di Acrahf Hakimi - avrebbe segnato la fine dell'Inter. Lo scudetto numero 19 sarebbe stato il 'canto del cigno' dei nerazzurri. Invece il cigno di Sarajevo, Edin Dzeko, risponde sul campo al centravanti del Belgio (e non solo).

Dall'inizio della stagione il bosniaco ha realizzato quattro gol e un assist. "E ha pure dei margini di crescita - sostiene il Corriere dello Sport in edicola oggi (giovedì 23 settembre, ndr) -. Intanto la sua media nell'Inter, in campionato, è già di un gol ogni 99,5 minuti". Il quotidiano sportivo rimarca come Dzeko abbia realizzato tre gol in tre giorni permettendo alla squadra di Inzaghi "il decollo di fine estate. Prepotente lo stacco anti-Fiorentina, dopo aver guarnito la doppietta di sabato contro il Bologna con un gol superlativo. Questo - scrive ancora Adriano Ancona nel suo approfondimento - è bomber Edin, la parte migliore del suo repertorio s'inserisce nelle istantanee di due partite che hanno fatto ritrovare il passo all'Inter".

Sabato (fischio di inizio ore 18) l'Inter sfiderà, a San Siro, l'Atalanta e Dzeko si ritroverà di fronte Duvan Zapata, il giocatore che - secondo molti - avrebbe dovuto essere il sostituto di Lukaku. "Con l'Atalanta - fa puntalmente notare il Corriere dello Sport - che finora ha segnato un terzo dei gol in campionato" rispetto ai nerazzurri. Attenzione, però. I numeri da brividi dell'Inter di Inzaghi non finiscono qui. Perché questa squadra sta, per ora, facendo meglio di quella di Antonio Conte che, lo scorso anno, dominò poi il campionato (specie nella seconda parte della stagione). Non ci credete? Qui trovate il nostro approfondimento.