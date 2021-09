Inter, grandi notizie! Inzaghi può sorridere contro l'Atalanta

A poche ore da Inter-Atalanta, il big match della sesta giornata di Serie A (qui le ultime di formazione), Simone Inzaghi riceve una buona notizia.

"Dopo la frenata di giovedì - scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi (sabato 25 settembre, ndr) - Joaquin Correa ha svolto quasi l'intero allenamento con il gruppo ed è rimasto in ritiro con i compagni. Significa che, se non ci saranno ulteriori intoppi, si accomoderà in panchina". Pietro Guadagno, nel suo articolo, spiega come resti da capire "se poi, nel caso, avrà anche la possibilità di entrare o se Inzaghi preferirà preservarlo per i prossimi impegni". Dopo la sfida contro la Dea, l'Inter è infatti chiamata a un'altra settimana di fuoco: martedì sera ci sarà la trasferta di Champions League contro lo Shaktar. Una sfida molto importante per il cammino nel girone dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid. Non solo. Sabato 2 ottobre, poi, i nerazzurri saranno impegnati sul campo del Sassuolo in un'altra gara 'complicata'.

L'attacco, come sappiamo, è quello che a oggi ha tratto meno benefici dal turnover. Dzeko e Lautaro, per esempio, contro l'Atalanta saranno nuovamente titolari. Alexis Sanchez, dopo l'infortunio patito quest'estate, poco alla volta sta accumulando minutaggio ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Poi c'è Martin Satriano: dopo un pre campionato da applausi, il talento non è ancora stato gettato nella mischia. Per questo motivo, il fatto che Correa abbia svolto ieri, venerdì, l'intero allenamento e che, se non ci saranno ulteriori intoppi, oggi si siederà in panchina contro l'Atalanta è un'ottima notizia. El Tucu, dopo la botta al bacino patita nella sfida contro il Bologna, sarà infatti uno degli uomini 'chiave' per Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni.