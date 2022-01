Inter, Gosens a sorpresa. I dettagli sul possibile affare

Inter, si è aperto un binario a sorpresa sul mercato.

Robin Gosens piace alla società nerazzurra, ne dà notizia oggi, martedì 25 gennaio, il Corriere dello Sport. Trattativa complicata, vista anche la concorrenza del Newcastle, ma - specifica il quotidiano - l'Inter conta sui buoni rapporti con l'Atalanta. In ballo potrebbero esserci pure delle contropartite tecniche in grado di facilitare l'operazione.

Per ora un tentativo, nell'ambito dei rumor che hanno riguardato incessantemente la fascia sinistra dell'Inter nelle ultime settimane. La necessità di trovare un vice-Perisic (o proprio erede del croato, a partire dalla prossima stagione), il nome di Kostic che sembrava in pole. Ora la nuova idea, del tutto fascinosa. Se dovesse andare male per Gosens, il club nerazzurro potrebbe restare così com'è, proseguendo dunque con gli uomini che già ci sono in rosa, a meno di ulteriori idee last minute.

Un canale dunque aperto quello con l'Atalanta, ma senza assilli. Inzaghi, che ieri ha scoperto di essere positivo al virus (qui il comunicato dell'Inter sulle condizioni del tecnico nerazzurro), attende notizie, conscio di avere comunque a disposizione una rosa completa e in grado di terminare la stagione senza affanni.