Inter, goditi i complimenti. Per la Gazzetta sei una "meraviglia"

Le critiche e i malumori di presunte lotte intestine in casa Inter sembrano ormai quasi un lontano ricordo, oggi i nerazzurri possono davvero godersi l’ottimo momento, e gli elogi per gli uomini di Antonio Conte che rimbalzano sui principali quotidiani sportivi questa mattina, sono piú che meritati.

La Gazzetta dello Sport analizza la sfida di ieri contro lo Shakhtar Donetsk e descrive l’Inter come una “meraviglia”: “Solida, insuperabile e micidiale a sfruttare le occasioni: l’Inter che rifila cinque schiaffi allo Shakhtar è molto vicina a quella perfezione che Antonio Conte insegue ogni giorno. La finale, che si giocherà venerdì contro il Siviglia (ben altro avversario rispetto a Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar), arriva dopo una partita che non ha mai avuto storia. Sì, perché anche prima dell’ultima mezz’ora, in cui l’Inter ha devastato gli ucraini, non si è mai avuta la sensazione che lo Shakhtar potesse mettere in difficoltà i nerazzurri”.