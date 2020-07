Inter, Godin suona la carica: "possiamo vincere l´Europa League"

Inter, intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine della gara contro la Fiorentina, Diego Godin ha suonato la carica motivando l´ambiente nerazzurro in vista dei prossimi impegni e, soprattutto, dell´imminente fase finale di Europa League, ultimo treno disponibile per la Beneamata per raggiungere un traguardo importante ed il cui esito influenzerá parecchio il giudizio finale sulla stagione di Antonio Conte e i suoi.

"Con questa maglia dobbiamo scendere in campo sempre per vincere" ha detto il difensore uruguaiano, due volte vincitore della UEFA Europa League, spiegando l´importanza di onorare ogni impegno da qui alla fine per cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile in campionato e poi partire in direzione Germania, dove si disputerá la fase finale dell´EL, con la determinazione di portare a Milano un trofeo che per l´Inter sarebbe importantissimo.

L´Inter puó e deve assolutamente avere la voglia di vincere questa coppa, ha spiegato Godin, il quale ha anche rimarcato come lui stesso conosca bene la strada per arrivare ad una finale e per aggiudicarsi un trofeo internazionale, e si é detto pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra. Fondamentale sará avere la voglia di vincere, ha affermato l´ex Atletico Madrid, perché "vincere aiuta a vincere, ed é uno stimolo importante", per questo motivo l´Inter deve crederci.